LDC - Laurent Blanc juge les chances de l'OL contre la Juventus

Sans club depuis 2016 et un limogeage du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc était tout proche de s'engager à l'Olympique Lyonnais en octobre dernier. Mais à cause d'un désaccord sur la composition de son staff avec le président Aulas, le champion du monde 1998 n'était parvenu à trouver un terrain d'entente, et avait été écarté au profit de Rudi Garcia.

Interrogé par Tutto Sport, le technicien français a donné son avis sur les chances de l'OL contre la Juventus, à moins d'un mois (7 août) du huitième de finale retour de Ligue des Champions. "Lyon a un but d'avance, mais les équipes françaises ne seront pas favorites à cause de l'interruption de la Ligue 1", explique Blanc. "Ne pas jouer de matches officiels est loin d'être un détail. Cela dit, je ne crois pas que ce sera aussi facile pour l'équipe de Sarri."