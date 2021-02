LDC - Lazio Rome - Bayern Munich : les compos probables

Le Bayern Munich se déplace chez la Lazio ce mardi à 21 heures dans le cadre des 8èmes de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois devront composer sans Alexander Nübel, Tanguy Kouassi, Douglas Costa, Serge Gnabry et Corentin Tolisso qui sont tous les cinq blessés. Benjamin Pavard et Thomas Müller sont quant à eux placés à l'isolement après avoir été testés positifs au Covid-19. Du côté des Biancocelesti, Ștefan Radu souffre d'un pépin physique et se trouve forfait pour cette rencontre. Felipe Anderson et Luiz Felipe n'ont eux pas été inscrits sur la liste pour participer à la compétition.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

LAZIO ROME - BAYERN MUNICH

Lazio : Reina - Musacchio, Acerbi, Patric - Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari - Immobile (cap), Correa

Bayern : Neuer (cap) - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Goretzka, Coman - Lewandowski