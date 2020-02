LDC - Le ballon de la phase finale

Sur son compte Twitter, l'UEFA a dévoilé ce mardi le nouveau ballon de la Champions League, qui sera utilisé pour la phase finale. Celle-ci débute dès ce soir avec deux chocs au programme, Dortmund-PSG et Atlético-Liverpool.

Ce nouveau ballon, toujours dessiné par Adidas, ne diffère pas énormément du précédent. Les étoiles qui y figurent sont toujours blanches, mais reposent sur un fond aux teintes plus sobres, entre le rouge-bordeaux et le bleu. On y remarque aussi l'inscription "Istanbul 2020", puisque c'est en Turquie qu'aura lieu la finale de la C1, le 30 mai prochain.