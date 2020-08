LDC - Le Barça dompte le Napoli et rejoint le Final-8 !

Le FC Barcelone a composté son billet pour Lisbonne ! Après un match nul 1-1 au San Paolo, les Catalans ont fait le travail face aux Italiens avec une victoire 3-1 (4-2 en cumulé).

Ligue des champions - Huitièmes de finale FC Barcelone 3 - 13 - 1 Naples C. Lenglet 10'

L. Messi 23'

L. Suárez (P.) 46'

50' L. Insigne (P.)



Après avoir perdu la Liga au profit du Real Madrid en raison d'une mauvaise reprise post-confinement, le FC Barcelone a su se remettre la tête à l'endroit pour prolonger l'aventure en Ligue des Champions. En effet, les Catalans se sont imposés 3-1 face au Napoli pour composter leur billet pour le final-8 de la Ligue des Champions. Pourtant, les Italiens sont beaucoup mieux rentrés dans le match, à l'image du poteau touché par Dries Mertens dès la deuxième minute. Dominateurs, les hommes de Gattuso vont toutefois se faire surprendre par un but de Clément Lenglet sur corner, dès la 10ème minute. Le défenseur français, qui pousse Demme, n'a plus qu'à propulser le ballon au fond des cages de la tête (1-0). Malgré l'arbitrage vidéo, le but est validé et Barcelone prend l'avantage !

L'ouverture du Barça, contre le cours du jeu, donne un coup derrière la tête aux Italiens et Lionel Messi en profite pour doubler la mise. Sur un rush dont lui seul a le secret, la Pulga tombe à terre sur un contre favorable, mais se relève très vite pour dribbler Koulibaly et ajuster Ospina (22ème, 2-0). Juste avant la pause, les Barcelonais inscrivent même un troisième but par l'intermédiaire d'un pénalty de Luis Suarez (45+1ème, 3-0). Kalidou Koulibaly a été sanctionné d'un pénalty après avoir taclé, par derrière, Lionel Messi en tentant un dégagement. L'Argentin, en feu ce soir, s'était illustré, un quart d'heure avant, en marquant un nouveau but, finalement annulé d'une main. Malgré ça, le Napoli continue de croire à un exploit et réduit la marque, encore sur pénalty, par Lorenzo Insigne juste avant la pause (45+5ème).

En deuxième mi-temps, le Napoli n'a pas réussi à trouver la faille face à la défense barcelonaise. Encore une fois, les Italiens ont trouvé le poteau, cette fois par l'intermédiaire d'Hirving Lozano, en toute fin de match avec une tête smashée (86ème). En grande difficulté en championnat, du moins dans la cohésion d'équipe et l'animation offensive, le Barça est parvenu à retrouver le bon chemin pour ce match de Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour les Catalans, qui iront donc défier le Bayern Munich en quart de finale à Lisbonne.