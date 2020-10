LDC - Le Barça et la VAR dominent la Juve, Man United écrase Leipzig : le récap' de la soirée

Ce mercredi soir, se poursuivait la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le gros choc était dans le groupe G, avec le FC Barcelone qui s'est déplacé sur la pelouse de la Juventus Turin. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score, par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, au terme d'une action individuelle conclue par une frappe contrée qui vient tromper le portier de la Vieille Dame, Wojciech Szczesny (14e). Une bonne nouvelle pour l'international français, qui a retrouvé une place de titulaire, tout comme un autre Français, Antoine Griezmann, aligné en pointe ce soir. Les Italiens ont pensé revenir au score avec Morata, mais la VAR a annulé son but à trois reprises ! (15e, 30e et 56e). C'est une statistique assez insolite pour l'Espagnol. Réduits à 10 après l'exclusion de Demiral (85e), les Turinois ont encaissé un 2e but sur pénalty, inscrit par Lionel Messi (91e). Le Barça s'est donc imposé en Italie et a pris la tête du groupe (6 points). Dans l'autre match de ce groupe, le Dynamo Kiev et Ferencvaros se sont quittés dos à dos au terme d'un match équilibré (2-2). Viktor Tsygankov (28e) et Carlos de Pena (41e) ot été les buteurs côté ukrainien, tandis que Tokmac Nguen a réduit l'écart pour les Hongrois (59e), et a même inscrit un doublé dans les derniers instants du match (90e) pour égaliser. Le Dynamo est 3e à égalité de points avec Ferencvaros (1 point chacun).

Dans le groupe du PSG (groupe H), qui s'est imposé face à l'Istanbul Basaksehir (0-2), Manchester United a battu le demi-finaliste de la dernière édition de cette Ligue des Champions, le RB Leipzig (5-0). Mason Greenwood a ouvert le score (21e), sur une passe décisive de Paul Pogba, titulaire pour cette rencontre. Marcus Rashford a doublé la mise et a creusé l'écart (74e), avant de s'offrir un doublé (78e). L'international français Anthony Martial s'est ajouté à la fête en y allant de son but aussi (87e), avant que Rashford inscrive un triplé en seulement 30 minutes (92e) pour achever les Allemands. Manchester United est premier de ce groupe (6 points), Paris et Leipzig sont à égalité de points (3 points), pendant que Basaksehir est dernier avec 0 point.

Le Borussia Dortmund, quant à lui, a dominé le Zénith St Petersbourg au terme d'un match serré (2-0), grâce à l'international anglais Jadon Sancho (78e) et Erling Haland (91e), et occupe la 3e place au classement de ce groupe F, tandis que les Russes sont derniers avec 0 point en poche. Dans un même temps, la Lazio Rome et le Club Bruges se sont neutralisés en Belgique (1-1). Joaquin Correa a ouvert le score pour les Romains (14e), mais Hans Vanaken a égalisé quelques minutes plus tard (42e). Les deux adversaires du soir se partagent la 1e place du groupe (4 points chacun).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe E

Krasnodar - Chelsea : 0 - 4

Séville - Rennes : 1 - 0

Groupe F

Club Bruges - Lazio Rome : 1 - 1

Borussia Dortmund - Zénith St Petersbourg : 2 - 0

Groupe G

Juventus Turin - FC Barcelone : 0 - 2

Ferencvaros - Dynamo Kiev : 2 - 2

Groupe H

Istanbul Basaksehir - Paris Saint-Germain : 0 - 2