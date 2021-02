LDC - Le Barça se réjouit de l'absence de Neymar mais se méfie de Mbappé

Jordi Alba et Ronald Koeman n'ont pas caché leur plaisir de ne pas retrouver Neymar côté parisien, ce mardi, pour Barcelone-PSG. Toutefois, les deux hommes se méfient d'un autre homme : Kylian Mbappé.

Attendue au tournant, la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain est évidemment marquée par l'absence de Neymar. L'attaquant parisien s'est blessé mercredi dernier face au SM Caen en Coupe de France et est contraint de déclarer forfait face à son ancien club. Si le PSG pleure l'absence de sa superstar, les Catalans ne boudent pas leur plaisir de ne pas croiser la route de leur ex-coéquipier, ni celle d'Angel Di Maria, également absent.

"Je ne vais pas mentir. D'un point de vue perso, je trouve que c'est mieux que des joueurs comme Neymar ne jouent pas en face. C'est une perte importante pour eux, comme celle de Di Maria, qui apporte beaucoup défensivement et offensivement. Mais ils ont des joueurs importants et ceux qui joueront seront du même niveau ou pas loin" a déclaré Jordi Alba en conférence de presse. De son côté, Ronald Koeman, l'entraîneur, est toutefois dans l'inconnu concernant le visage parisien sans Neymar : "Pour toute équipe, c'est important d'avoir les meilleurs joueurs à disposition. Neymar et Di Maria sont des absences importantes pour Paris, comme Ansu Fati, Araujo, Coutinho ou Sergi Roberto le sont pour nous. [...] Pour avoir le meilleur match possible, il faut toujours les meilleurs sur le terrain. On ne sait pas comment peut réagir une équipe à qui il manque un joueur comme Neymar".

Dorénavant, les Catalans se méfient énormément de Kylian Mbappé, attendu au tournant sur cette rencontre : "Je ne sais pas à quoi m'attendre d'eux, mais c'est une équipe qui veut dominer. Nous aussi on aime avoir le ballon et jouer, tenter de ne pas encaisser de but sera très important pour nous demain. C'est une équipe qu'on a analysé. On doit être prêt tactiquement. On connaît leurs défauts et leurs qualités. Il faut contrôler des joueurs comme Mbappé avec sa vitesse. Il faudra bien défendre quand on perdra le ballon" explique Koeman. Toutefois, il ne veut pas que la rencontre se résume en un duel Messi/Mbappé : "Ce n'est pas un duel entre Messi et Mbappé. C'est un duel entre deux équipes où d'un côté il y a Messi le meilleur joueur du monde, dont on a besoin au meilleur niveau. Et c'est pareil au PSG avec Mbappé, c'est un joueur très rapide qui peut nous compliquer les choses. Je ne suis pas partisan de faire des marquages individuels sur un joueur, il faudra surtout être bien organisés à la perte du ballon". Kylian Mbappé est donc très attendu pour ce duel de titans.