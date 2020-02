LDC - Le Barça sera décimé au retour contre Naples

Respectivement averti d'un carton jaune et expulsé, hier soir à l'aller (1-1), Sergio Busquets et Arturo Vidal seront suspendus au retour des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Napoli, le 18 mars prochain au Nou Camp. Deux coups durs auxquels pourrait s'ajouter le forfait de Gerard Piqué, touché en fin de match, et qui vont une fois de plus révéler la faiblesse de l'effectif culé, quantitativement parlant bien sûr.

Déjà privé de Suarez, Dembélé, Jordi Alba et Sergi Roberto, Quique Setién avait fait le déplacement à San Paulo avec un groupe de vingt-et-un joueurs, dont Martin Braithwaite (non inscrit en C1) et plusieurs jeunes inexpérimentés (Inaki Pena, Riqui Puig, Alex Collado, Sergio Akieme, Ronald Araujo). "Nous savions que nous nous exposions à cela pour le match retour", a réagi Busquets au coup de sifflet final. "Il y a eu l'expulsion d'Arturo et j'espère que Piqué n'a rien. Nous jouerons avec nos moyens, nous avons un effectif restreint, malheureusement les choix ont été faits comme ça." Une déclaration qui, selon la presse catalane, viserait nul autre que le secrétaire technique Eric Abidal, en conflit ouvert avec Lionel Messi depuis quelques semaines.