LDC - Le Bayern met fin à l'épopée de l'OL et rejoint le PSG en finale (résumé et notes)

L'Olympique Lyonnais s'est incliné, ce mercredi, face au Bayern Munich en demi-finale de LDC (0-3). Les Gones n'ont pas démérité mais ont manqué de réalisme en phase offensive. L'OL ne jouera pas de coupe d'Europe en 2020/2021...

Ligue des champions - Demi-finales Lyon 0 - 30 - 2 Bayern Munich 18' S. Gnabry

33' S. Gnabry

88' R. Lewandowski



L'Olympique Lyonnais ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, les Gones sont tout simplement tombés contre plus forts, plus réalistes, plus cliniques. L'épopée européenne de ce mois d'août reste pourtant incroyable pour les hommes de Rudi Garcia, qui ont éliminé coup sur coup la Juventus (2-2 en match aller/retour, huitième de finale) puis Manchester City (3-1, quart de finale). Mais contrairement aux deux derniers matchs, les Gones ont manqué de réalisme malgré des occasions très franches, surtout en début de match.

Karl, poteau et tant pis...

Toute la journée, les Lyonnais, pas vraiment attendus à ce stade de la compétition, ont pu recevoir un soutien sans faille de leurs supporters sur les réseaux sociaux, avec le hashtag : #YaCherMoy (expression de l'argot lyonnais qu'on peut traduire par : il y a grave moyen, c'est possible). Et il faut dire qu'il y avait "cher moy" de bousculer le Bayern dans les vingt premières minutes. Dès la 4ème minute, l'OL a une occasion en or de trouver la faille par l'intermédiaire de Depay, bien lancé dans la profondeur par Maxence Caqueret après une interception bien sentie. Finalement, le Batave perd son duel face à un Manuel Neuer impeccable, qui oblige l'attaquant à s'écarter au maximum pour frapper finalement en six mètres (4ème). Treize minutes plus tard, tout Lyon n'est pas loin d'exploser lorsque Karl Toko Ekambi part en profondeur sur une passe de Léo Dubois. L'attaquant camerounais résiste au retour d'Alphonso Davies, profite d'un contre favorable, avant de frapper sur le poteau (17ème).

Dans des matchs couperets, surtout à ce stade de la compétition, tout se joue sur le réalisme et l'OL va se faire punir sur la première grosse occasion bavaroise. Kimmich lobbe Maxwel Cornet sur une passe haute et trouve Serge Gnabry, qui fait ensuite parler son talent individuel. L'Allemand, excentré côté droit, repique dans l'axe avant d'envoyer une mine en plein dans la lucarne d'Anthony Lopes ! (19ème). Ce but lance enfin le match des Bavarois, et l'OL plonge physiquement, après vingt premières minutes presque parfaites. Très vite, le Bayern profite des brèches lyonnaises et se crée pas mal d'occasions (21ème, 25ème, 27ème, 31ème). Finalement, le deuxième but munichois arrive à la 34ème minute, sur une nouvelle réalisation de Serge Gnabry. L'Allemand se transforme en renard des surfaces après une parade exceptionnelle de Lopes devant Lewandowski, et n'a plus qu'à marquer dans le but vide.

Robert Lewandowski ajoute un troisième but

En deuxième mi-temps, le Bayern semble être dans le contrôle, même si l'OL pose encore des problèmes à la défense bavaroise. Comme face au Barça, la stratégie défensive d'Hansi Flick consiste à installer une ligne très haute, quitte à concéder des espaces dans le dos. Comme Depay ou Toko Ekambi en première période, les Allemands se font parfois prendre dans le dos mais parviennent, du moins face à Lyon, à revenir à temps pour éviter d'encaisser un but. Neuer a toutefois été mis à contribution, à l'image de son arrêt sur une tête de Marcelo sur un corner obtenu par Depay après une frappe déviée par Süle (55ème). Mais la plus grosse occasion rhodanienne est encore au crédit de Karl Toko Ekambi à l'heure de jeu ! Sur un duel gagné par Moussa Dembélé pour son premier ballon, l'OL part à l'assaut des cages allemandes et Houssem Aouar adresse un centre au second poteau parfait pour l'attaquant camerounais. Toutefois, l'ancien d'Angers rate encore son duel, cette fois devant un Neuer infranchissable (61ème). En toute fin de match, Robert Lewandowski, malchanceux ce soir et pas vraiment en réussite, termine finalement le travail en inscrivant le troisième but de la tête à la suite d'un coup-franc (88ème).

Pour l'OL, cette défaite va toutefois laisser quelques regrets au regard des actions de Karl Toko Ekambi ou Memphis Depay. Plus que tout, cette élimination en demi-finale met fin au rêve lyonnais de pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles et, surtout, d'arracher une nouvelle qualification en C1 l'an prochain. Septième de Ligue 1 au moment de l'arrêt de la Ligue 1, l'OL met donc fin à une série de plus de 20 participations consécutives en coupe d'Europe au pire moment, après une demi-finale et un parcours prometteur en LDC...