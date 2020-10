LDC - Le Bayern surpasse l'Atletico, Liverpool s'impose contre l'Ajax et City bat Porto : le récap de la soirée

Le Bayern Munich, porté par ses Français, obtient sa première victoire cette saison en Ligue des Champions face à l'Atletico Madrid. Du côté d'Amsterdam, Liverpool a fait le boulot à la Cruyff Arena en battant l'Ajax, pendant que Manchester City a dominé Porto dans le même groupe que l'Olympique de Marseille.

Le Bayern, champion d'Europe en titre, s'est imposé à l'Allianz Arena de Munich face à des Colochoneros de l'Atletico Madrid (4-0) dans le groupe A. Le héros de la finale de la saison dernière Kingsley Coman a ouvert le score à la 28e minute sur un service de Joshua Kimmich. Il se retrouvera passeur décisif pour Leon Goretzka qui double la mise à la 41e minute. Joao Felix pensait réduire l'écart à la 47e minute, mais la VAR a annulé ce but pour un hors-jeu de Luis Suarez. Corentin Tolisso a inscrit un but magnifique à la 66e minute après un boulet de canon d'en dehors de la surface. Kingsley Coman rajoute un but à l'addition salée, après un numéro en solo à la 72e minute. Peu avant, le FC Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se sont neutralisés (2-2) sur la pelouse de la Red Bull Arena en Autriche.

L'Inter Milan et le Borussia M'Gladbach se sont quittés dos à dos (2-2). Romelu Lukaku a ouvert la marque après un imbroglio dans la défense allemande, mais Ramy Bensebaini a égalisé sur pénalty à la 63e minute suite à une faute sur Marcus Thuram. Jonas Hofmann a pensé donner la victoire aux siens suite à un sublime ballon d'Alassane Pléa (84e minute), mais Romelu Lukaku inscrit un doublé à la 90e minute pour arracher le match nul. Le Shakhtar a remporté son duel face au Real Madrid (2-3) avant cette rencontre, dans ce groupe B.

Manchester City et Liverpool font le job

Dans le groupe de l'OM, qui a été défait par l'Olympiakos (groupe C), Manchester City a eu du mal à se défaire de Porto (3-1). Menés après 14 minutes de jeu après le but de Luis Diaz, les hommes de Pep Guardiola ont égalisé 6 minutes plus tard par l'intermédiaire de Sergio Agüero sur pénalty, après intervention de la VAR, pour une faute sur Raheem Sterling. Ilkay Gūndogan a inscrit un superbe coup-franc à la 65e minute pour donner l'avantage aux Citizens. Ferran Torres a creusé l'écart après un bel échange avec Phil Foden à la 73e minute.

Les Reds de Liverpool sont allés battre l'Ajax Amsterdam à la Johan Cruyff Arena (0-1), grâce à un but contre son camp de Nicolas Tagliafico à la 35e minute de jeu. L'entrée à la 9e minute de jeu de Quincy Promes, suite à la sortie de Mohammed Kudus, n'a pas suffi à l'Ajax pour revenir au score. Un rythme peu intense, peu d'occasions dans ce match de part et d'autre. Dans le même temps, l'Atalanta Bergame est allé écraser Midtjylland (0-4), grâce à un duo Gomez-Zapata qui a encore fait des ravages dans le groupe D.

LES RESULTATS DU MERCREDI 21 OCTOBRE

Groupe A

Bayern Munich - Atletico Madrid : 4-0

FC Salzbourg - Lokomotiv Moscou : 2-2

Groupe B

Inter Milan - Borussia M'Gladbach : 2-2

Real Madrid - Shakhtar Donetsk : 2-3

Groupe C

Marseille - Olympiakos : 1-0

Manchester City - FC Porto : 3-1

Groupe D

FC Midtjylland - Atalanta Bergame : 0-4