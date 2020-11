LDC - Le Borussia M'Gladbach atomise le Shakhtar Donetsk

Le Borussia M'Gladbach s'est déplacé ce mardi soir sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, en Ukraine, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les coéquipiers de Marcus Thuram n'ont pas voyagé pour rien. Tout a bien commencé très tôt dans le match pour les Allemands, avec un but d'Alassane Pléa (8e) sur un service de Stefan Lainer. Le malheureux Valerii Bondar a poussé le ballon dans ses propres filets quelques minutes plus tard (17e). Le Français Pléa, en grande forme dans ce match, a inscrit un doublé pour creuser l'écart et prendre un avantage conséquent (26e). Ramy Bensebaini y est allé de son but également juste avant la mi-temps (44e), pour repartir au vestiaire avec un sérieux avantage (0-4).

En deuxième mi-temps, Lars Stindl enfonçait le clou (65e minute), sur un service d'Alassane Pléa particulièrement inspiré ce soir. L'ancien joueur de Nice a même inscrit un triplé, sur un ballon de Marcus Thuram pour un but 100% tricolore (78e). Les Allemands sont repartis d'Ukraine avec les 3 points (0-6), et avec la 1e place, en attendant l'autre match du groupe B entre le Real Madrid et l'Inter Milan. Le Shakhtar est 2e avec 4 points.