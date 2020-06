LDC - Le calendrier du final 8 se précise

Alors que l'UEFA doit se réunir mercredi pour peaufiner le calendrier de la phase finale de la Ligue des Champions, reportée au mois d'août, de nouveaux détails filtrent déjà chez nos confrères de Sky Italia. On savait déjà que l'instance européenne planifiait un final 8 à partir des quarts de finale, à Lisbonne, avec des matchs à élimination directe, mais nos confrères italiens dévoilent même les dates auxquelles les rencontres devraient avoir lieu.

Les quatre quarts de finale se dérouleraient ainsi les 12, 13, 14 et 15 août, tandis que les demi-finales s'enchaîneraient les 18 et 19 août, avant la grande finale seulement quatre jours plus tard (23 août). Les quatre huitièmes de finale retours restants devraient eux se jouer dans la deuxième semaine d'août, notamment Juventus-Lyon le 7 août et Barcelone-Naples le 8 août.