LDC - Le Graët très confiant pour le PSG

Après la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne (vendredi 21h10), puis celle de la Coupe de la Ligue face à Lyon (le 31 juillet 20h45), le PSG se rendra à Lisbonne afin de disputer le Final 8. Au programme, les hommes de Thomas Tuchel affronteront l'Atalanta Bergame le 12 août (21h00) à l'occasion du quart de finale de la Ligue des Champions. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, est convaincu que le champion de France peut aller jusqu'au bout de cette compétition.

"Je les ai trouvés très bons contre Le Havre en amical (9-0) même si c'était un club de L2 en face. Quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables. On les sent bien dans leur peau" a déclaré le Graët dans les colonnes du Parisien. Selon lui, "le PSG sera dur à battre en Ligue des champions". Pour rappel, le quart de finale ne se jouera qu'en un seul match, et en cas de victoire sur l'Atalanta, le PSG rencontrera le vainqueur de Leipzig-Atlético Madrid.