LDC - Le message de Jean-Michel Aulas après la qualification face à la Juve

Après la qualification de l'Olympique Lyonnais en quart de finale de LDC, grâce à son but à l'extérieur inscrit face à la Juve (2-2 en cumulé), Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter hier soir. Le patron lyonnais est évidemment fier de la prestation de ses hommes, qui iront se mêler aux 7 autres équipes qualifiées pour le Final-8 de la LDC à Lisbonne.

"Merci aux joueurs , à Rudi (Garcia) et son staff et à tous nos supporters qui ont poussés pour cette 10ème qualification en 1/4 de coupe européenne. Merci à Noël (Le Graët), président de la FFF, et à Pierre Sansonoff de nous avoir supporté et aidé à vaincre l’ogre Juventus !" a-t-il déclaré.