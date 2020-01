LDC - Le nouveau format proposé par les clubs européens

Ce n'est un secret pour personne : la Ligue des Champions pourrait, sous l'impulsion des grands clubs du continent, profondément changer de visage dans les prochaines années. Selon nos confrères du Times, quatre nouvelles dates pourraient être ajoutées à compter de la saison 2024-2025. Ce qui permettrait de multiplier les matches, et donc les revenus. Avec ce nouveau format, désiré et proposé par l'Association européenne des clubs (ECA), le vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions continentales disputerait alors dix-sept matches, contre seulement treize aujourd’hui.

L'UEFA, qui est prête à des concessions pour éviter que les plus grands clubs du continent ne créent une ligue européenne fermée, pourrait accepter cette proposition, qui demandera des ajustements, qui restent encore à définir. À en croire le quotidien britannique, la compétition pourrait ainsi passer par une phase de groupes avec six poules de six équipes, avec qualification des deux premiers plus des quatre meilleurs troisièmes. Autre possibilité envisagée : la création d'une deuxième phase de groupes (les 8 quarts-de-finalistes répartis dans deux groupes de quatre équipes), avec accès au dernier carré pour les deux premiers de chaque poule.