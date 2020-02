LDC - Le PSG aligné en 3-4-3 à Dortmund ?

Alors que les compositions d'équipes ne seront communiquées officiellement que dans une heure environ, L'Equipe et RMC ont fourni des indications très précises sur celle du Paris St-Germain face à Dortmund, ce mardi soir (21h) en 8e de finale aller de la Champions League. Thomas Tuchel aurait choisi d'aligner une formation en 3-4-3, avec Marquinhos, Kimpembe et Thiago Silva dans l'axe. Au milieu, Idrissa Gueye serait associé à Verratti et devant, Mbappé serait épaulé par Neymar et Di Maria. Sarabia, Cavani et Icardi débuteraient donc sur le banc.

La composition probable du PSG : Navas - Marquinhos, T.Silva, Kimpembe - Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa - Di Maria, Mbappé, Neymar.