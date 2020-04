LDC - Le PSG averti par l'UEFA

Le match retour de Ligue de Champions opposant le PSG à Dortmund, le 11 mars dernier, fut pour le moins mouvementé. Les Parisiens sont parvenus à décrocher une qualification grâce à leur victoire 2-0 dans une atmosphère particulière. Malgré l'absence de tout supporter en raison du huis clos, la tension était palpable depuis le terrain et le match s'est terminé sur une distribution de cartons jaunes. D'abord Juan Bernat (68e), puis Neymar (89e), Angel Di Maria sur le banc de touche (90e), Marquinhos le capitaine du soir (90e) et enfin Kylian Mbappé (90e+3). Réunie le 26 mars dernier, même en situation de crise, la commission de discipline a infligé un avertissement au PSG pour une "conduite (jugée) inappropriée" par l'UEFA.

Concernant l'attitude mentionnée des joueurs du PSG, on peut aussi penser à la célébration de Neymar au moment de son but, qui avait imité celle d'Erling Haaland du match aller. Après le coup de sifflet final, c'est tout le groupe parisien qui s'est assis en tailleur imitant le fameux geste de méditation du Norvégien. Un chambrage prolongé jusqu'au vestiaire qui avait suscité de nombreux débats. Destiné à l'ensemble du groupe Rouge et Bleu, cet avertissement n'entraîne aucune sanction financière. Du côté de Dortmund, la sanction est aussi tombée pour Emre Can après son altercation avec Neymar. Le milieu de terrain allemand a écopé de deux matchs de suspension après son expulsion (89e).

