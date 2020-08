LDC - Le PSG déjà assuré de toucher un énorme pactole !

Entré dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois de l'ère QSI, le PSG s'est ainsi assuré de récupérer un très gros chèque pour son parcours en C1.

120 de perdus, 120 de retrouvés pour le PSG. C'est le calcul grossier qu'on pourrait tirer du bilan financier des derniers mois pour le club de la capitale. Amputé de 120 millions d'euros en raison des conséquences de la crise du covid-19, en particulier l'arrêt du championnat de France, son budget va se voir injecter une somme similaire, grâce à ses performances en Ligue des Champions.

Pour l'instant, un peu plus de 114 millions d'euros devraient tomber dans les caisses parisiennes. Ce montant se divise ainsi : 61,65 M€ de primes de performances pour ses résultats en phase de poules et sa qualification en demi-finale, 27,7 M€ liés à son coefficient et 25 M€ de droits TV et marketing, selon L'Equipe. En cas de victoire ce mardi sur Leipzig, synonyme de qualification pour la finale, 15 M€ de plus seront accordés au PSG, et encore 4 M€ supplémentaires si Thiago Silva soulève la coupe aux grandes oreilles dimanche soir.

On arriverait à plus de 130 millions d'euros au total, sans compter les recettes en billetterie sur les matchs joués à domicile. Il faut néanmoins s'attendre à une légère entaille sur cette enveloppe, l'UEFA ne s'étant pas encore prononcée sur une potentielle baisse des primes allouées aux clubs participants. Mais du côté du Paris St-Germain, on peut déjà se préparer à toucher le jackpot.