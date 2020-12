LDC - Le PSG écrase Basaksehir et finit premier du groupe ! (résumé et notes)

Dans un contexte particulier, le Paris Saint-Germain a écrasé l'Istanbul Basaksehir au Parc des Princes (5-1). Retour sur cette rencontre spéciale.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H Paris 5 - 13 - 0 Istanbul BB Neymar 21'

Neymar 37'

K. Mbappe Lottin (P.) 42'

Neymar 50'

K. Mbappe Lottin 62'

57' M. Topal



Ce mercredi, le PSG a de nouveau reçu les Turcs après l'incident d'hier soir, au sujet des propos racistes tenus par le 4e arbitre roumain Sebastian Coltescu envers le staff du club stambouliste. Cette rencontre est historique, car c'est la première fois qu'un match est arrêté suite à une incitation des joueurs. Ainsi, pour rappel, le match a recommencé à partir de la 13e minute, où le match s'est arrêté hier soir. La première occasion a été du côté d'Istanbul, avec Gulbrandsen, lancé dans la profondeur par Enzo Crivelli depuis le rond central, a accéléré mais le retour de Kimpembe a obligé l'ailier a précipiter un peu sa frappe du droit, à 20m. Le gardien parisien Keylor Navas s'est imposé (15e). Une minute plus tard, le même Gulbrandsen s'est encore illustré suite à une mauvaise remise du jeune latéral Mitchel Bakker vers Navas. Il a tenté une reprise de volée, heureusement pour les Parisiens, non cadrée (16e). La première réaction du club de la capitale s'est faite quelques instants plus tard, avec une passe en profondeur de Florenzi vers Kylian Mbappé, mais le jeune tricolore a manqué son face-à-face avec Günok, et a vu son tir fuir le cadre (18e).

Grâce à un éclair de génie, le Brésilien Neymar, servi à 25 mètres du but, a réalisé un petit pont sur Ponk avant d'enrouler une frappe exceptionnelle du droit en pleine lucarne, pour conclure une action de classe mondiale (1-0, 21e). Le numéro 10 s'est même offert un doublé, suite à un dégagement de la tête de Kimpembe depuis sa surface après un corner des Turcs, Ozcan a complètement manqué sa tête et a laissé partir Rafinha dans son camp avec le ballon. Après un relai avec Mbappé, Neymar a pris son temps et a conclu du pied droit (2-0, 38e). Une minute à peine ensuite, Bakker a pensé s'ajouter à la fête en inscrivant un 3e but, mais il a été signalé hors-jeu après que Neymar a butté sur Günok. Suite à l'intervention de la VAR, le nouvel arbitre de la rencontre néerlandais Danny Desmond Makkelie a désigné le point de pénalty pour une faute sur Neymar. Ce dernier a laissé tirer Mbappé, qui a transformé ce tir au but pour mettre fin à sa disette de 8 matchs sans but en LDC (3-0, 42e). Beau geste du Brésilien, témoignant son amitié avec l'international français, pour conclure une belle période des Parisiens

Neymar en feu ce soir

Au retour des vestiaires, Rafinha, pourtant en forme, a été remplacé par Angel Di Maria au poste de milieu axial, poste auquel il a évolué durant sa période au Real Madrid notamment. Très rapidement, Florenzi s'est lancé à l'offensive, comme en première mi-temps, et a centré sans opposition à l'entrée de la surface, où Bakker a repris du gauche en première intention. Günok s'est imposé, et Mbappé, pris par le rebond, n'a pas pu ajouté un 4e but. Ce n'était qu'une question de temps. En effet, Neymar y est allé de son triplé après un enchaînement de dribbles depuis le côté gauche, l'ancien joueur du Barça s'est appuyé sur Di Maria à l'entrée de la surface, et a déclenché une frappe sèche du droit qui a terminé dans la lucarne du gardien turc (4-0, 50e). Son 3e triplé dans cette compétition, son 2e avec le PSG. Les coéquipiers de Demba Ba ont tenté de réagir par l'intermédiaire de Tekdemir, qui a pris sa chance du pied droit, repoussée cependant en corner par Navas (56e). Sur corner d'ailleurs, Kahveci a tenté une volée du pied gauche, et sur la trajectoire de la frappe, Topal a dévié le ballon de la hanche dans le but pour tromper Navas, pas exempt de tout reproche néanmoins (4-1, 57e).

Pour répondre à cette réduction du score, les hommes de Thomas Tuchel ont remis du rythme, et contre une défense aux abonnés absents, Neymar a lancé Di Maria sans opposition, qui a offert sur un plateau Mbappé, qui avait juste à pousser le ballon dans le but vide pour s'offrir un doublé (5-1, 62e). Petite inquiétude, Marquinhos a cédé sa place à Thilo Kehrer, sur une éventuelle blessure semble t-il (68e). Mbappé a même eu l'opportunité d'inscrire un triplé, mais son ballon piqué a été repoussé par Günok (73e). En fin de match, Tuchel a décidé de faire quelques changements, le match étant déjà plié, afin de préserver certains joueurs qui jouent beaucoup, comme par exemple Kimpembe, Verratti ou encore Florenzi (80e). Ces changements ont baissé le rythme du match, laissant place à des séquences de possession côté parisien jusqu'à la fin du match. Cette victoire (5-1) permet au PSG de terminer 1er du groupe H (12 points), Istanbul finit dernier (3 points).