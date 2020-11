LDC - Le PSG perdrait gros en cas d'élimination

Ce soir, le PSG retrouve Leipzig en Ligue des Champions pour un match important dans la qualification en 8e de finale de la compétition. Si la qualification est encore tout à fait possible, un autre résultat qu'une victoire, entamerait nettement les chances de retrouver Paris en huitièmes. Dans ce cas précis, le club de Nasser Al-Khelaïfi perdrait gros. Et pas que d'un point de vue sportif.

En effet, selon les calculs du journal L'Équipe, le club perdrait gros, et la somme serait considérable. Cette dernière se chiffrerait entre 40 et 50 millions d'euros ! Concernant les droits TV, le manque serait de 20 millions d'euros. La saison dernière avec 16 points en phase de poules, le PSG avait empoché 39,5 M€. Si le PSG ne gagne pas, il ne pourrait marquer (au maximum) que 10 points et gagnerait 5,4 M€ en moins par rapport à 2019. Le club, déjà fortement impacté par la crise sanitaire et économique actuelle la saison dernière, perdrait donc encore très gros. A noter que l'année passée, le club français avait remporté, en allant en finale, 127 M€.