LDC - Le Real arrache le nul, l'Atlético in extremis, Liverpool gagne : le récap' de la soirée

Ce mardi soir a eu lieu la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans le groupe B, le Real Madrid s'est fait peur, cette fois face au Borussia M'Gladbach (2-2). Un premier but 100% français, avec une passe décisive d'Alassane Pléa pour le buteur Marcus Thuram (33e). Ce dernier va d'ailleurs inscrire un doublé (58e). Les Merengue vont revenir au score par l'intermédiaire de Karim Benzema sur un service de Casemiro (87e). Le Brésilien va même arracher le match nul dans les toutes dernières secondes (93e). Le Real Madrid est dos au mur et dernier de son groupe avec 1 point, pendant que le Borussia M'Gladbach prend la 2e place, à égalité de points avec l'Inter Milan (2 points). Le Shakhtar Donetsk est en tête du classement (4 points) après avoir fait match nul un peu plus tôt face à l'Inter Milan (0-0).

Dans le groupe A, l'Atlético Madrid est venu à bout de Salzbourg (3-2), avec un Joao Felix acrobatique, proche d'inscrire l'un des buts de la saison. Les Colchoneros ont ouvert le score par Marcos Llorente (29e). Les Autrichiens ont égalisé par l'intermédiaire de Dominik Szoboszlai (40e), avant que Mërigm Berisha ne donne l'avantage aux siens (47e). Mais le joyau portugais Joao Felix égalise, sur un service d'Angel Correa (52e). L'attaquant madrilène va même inscrire un doublé à la 85e minute sur un bon ballon de Thomas Lemar, et offrir la victoire aux siens (3-2). L'Atlético est 2e au classement de ce groupe A (3 points), dominé par le Bayern Munich (6 points) après sa victoire face au Lokomotiv Moscou (1-2).

Les Reds de Liverpool se sont imposés à Anfield face à Midtjylland (1-0) grâce à un but de Diogo Jota, sur une nouvelle passe décisive d'Alexander-Arnold (55e). Cependant, Jürgen Klopp a encore perdu un cadre sur blessure, il s'agit de Fabinho. Le Brésilien est sorti touché à la 30e minute, il a été remplacé par Rhys Williams. Ce qui va donner du fil à retordre au technicien allemand, qui a déjà perdu Van Dijk récemment. Dans ce même groupe, l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta se sont neutralisés (2-2) au terme d'un beau match. Les Hollandais pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score avec un but de Dusan Tadic (30e), puis en doublant la mise par l'intermédiaire de Lassina Traoré (38e). Mais les Italiens sont d'abord revenus au score avec un but de Duvan Zapata sur un service de Papu Gomez (54e), qui s'est même offert un doublé 6 minutes plus tard pour égaliser (60e). Liverpool est premier avec 6 points, l'Atalanta est 2e avec 4 points. L'Ajax est 3e avec 1 point, enfin Midtjylland est dernier avec aucun point dans le groupe D.

Dans le même temps de la défaite de l'OM au Vélodrome face à Manchester City (0-3), le FC Porto a dominé l'Olympiakos (2-0), grâce à deux buts de Fábio Vieira (11e) et Sergio Oliveira (85e). Manchester City est premier avec 6 points sur 6, le FC Porto est 2e à égalité de points avec l'Olympiakos avec 3 points, pendant que l'OM est dernier avec 0 point.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A

Lokomotiv Moscou - Bayern Munich : 1 - 2

Atlético Madrid - FC Salzbourg : 3 - 2

Groupe B

Shakhtar Donetsk - Inter Milan : 0 - 0

Borussia M'Gladbach - Real Madrid : 2 - 2

Groupe C

Marseille - Manchester City : 0 - 3

FC Porto - Olympiakos : 2 - 0

Groupe D