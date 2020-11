LDC - Le Real domine l'Inter, le Bayern qualifié, Liverpool prend l'eau : le récap de la soirée

Ce mercredi soir s'est poursuivi la 4e journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Certains favoris ont eu l'opportunité de se qualifier. Retour sur ces rencontres.

Dans le groupe B, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de l'Inter Milan pour le choc de la soirée. Tout a bien commencé pour les Madrilènes avec l'ouverture du score sur pénalty d'Eden Hazard (0-1, 7e). De plus, Arturo Vidal a été expulsé pour deux cartons jaunes consécutifs pour contestation peu après la demie heure de jeu (33e), ce qui n'a pas arrangé les affaires des Nerazzurri. En deuxième mi-temps, Rodrygo a doublé la mise pour les Merengues, alors qu'il venait d'entrer en jeu une minute plus tôt (2-0, 59e). Les hommes de Zinédine Zidane, avec cette victoire (0-2), prennent la 2e place du groupe (7 points), tandis que les Italiens sont derniers (2 points) et quasiment éliminés de la compétition.

Par ailleurs, le champion d'Europe en titre, le Bayern Munich, a accueilli le RB Salzbourg à l'Allianz Arena dans le groupe A. L'incontournable Robert Lewandowski a ouvert le score pour les Bavarois suite à un ballon mal repoussé du gardien autrichien (1-0, 43e). Le Polonais, avec cette réalisation, a rejoint l'Espagnol Raul à la 4e place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, avec 71 buts. Dans le second acte, Kingsley Coman a doublé la mise sur une frappe contrée (2-0, 52e). L'Espagnol Marc Roca a été expulsé pour deux cartons jaunes (66e), mais cela n'a pas empêché les Allemands de continuer à jouer et à dominer leur adversaire du soir, car Leroy Sané a creusé l'écart deux minutes plus tard (3-0, 68e). Les Autrichiens ont néanmoins réduit l'écart par l'intermédiaire de Mërgim Berisha (3-1, 73e). Avec cette victoire (3-1), le Bayern est solide leader et se qualifie pour les huitièmes de finale (12 points) tandis que leurs adversaires du soir sont derniers (1 point).

Car dans le même temps, l'Atlético Madrid a défié le Lokomotiv Moscou au stade Wanda Metropolitano. Les coéquipiers de Joao Felix ont longtemps été tenus en échec par les Russes. Koke a pensé ouvrir le score pour les Colchoneros, mais la VAR a finalement annulé son but (68e). Ainsi, le match s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Les hommes de Diego Simeone sont 2es (5 points), le Lokomotiv Moscou est juste derrière à la 3e place (3 points).

Liverpool battu à domicile par l'Atalanta

Enfin, dans le groupe D, Liverpool a reçu l'Atalanta Bergame à Anfield. Les hommes de Jürgen Klopp ont été dominés par l'Atalanta, et Josip Ilicic a concrétisé cette domination en ouvrant le score sur un magnifique centre de Papu Gomez (0-1, 60e). Robin Gosens a doublé la mise sur une belle passe de son coéquipier Hateboer (2-0, 64e). Malgré cette défaite (0-2), Liverpool est toujours premier du groupe (9 points) mais n'est pas encore qualifié, les Italiens sont 3es (7 points), mais peuvent encore croire à la qualification en phase finale.

Par ailleurs, dans ce même groupe D, l'Ajax Amsterdam a dominé Midtjylland à domicile (3-1). La décision s'est faite en début de seconde période, avec les buts de Ryan Gravenberch (1-0, 47e) et Noussair Mazraoui (2-0, 49e) pour les Hollandais. Le Brésilien David Neres s'est ajouté à la fête en y allant de son but (3-0, 65e). Cependant, les visiteurs ont réagi avec la réduction du score d'Amer Mabil sur pénalty (3-1, 80e). Les coéquipiers de Dusan Tadic sont 2es (7 points), quant aux Danois, ils pointent à la dernière place et n'ont toujours pas inscrit le moindre point dans cette compétition.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A

Bayern Munich - RB Salzbourg : 3 - 1

Atlético Madrid - Lokomotiv Moscou : 0 - 0

Groupe B

Inter Milan - Real Madrid : 0 - 2

Borussia M'Gladbach - Shakhtar Donetsk : 4 - 0

Groupe C

Olympiakos - Manchester City : 0 - 1

Marseille - Porto : 0 - 2

Groupe D

Liverpool - Atalanta : 0 - 2