LDC - Le Real et l'Atlético qualifiés, l'Inter éliminée : le récap de la soirée

À l'occasion de la 6e et dernière journée de phases de poules de Ligue des Champions, certains clubs ont eu une dernière chance de se qualifier pour la phase finale de la compétition. Retour sur ces rencontres.

Dans le groupe A, l'Atlético Madrid s'est déplacé sur la pelouse du RB Salzbourg pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Colchoneros ont ouvert le score peu avant la mi-temps, grâce à un but de Mario Hermoso suite à un coup-franc de Carrasco (0-1, 39e).Le Belge s'est transformé en buteur en deuxième période, sur un centre de Correa (0-2, 86e). Avec cette victoire (0-2), les hommes de Diego Simeone gardent leur 2e place et se qualifient (9 points), les Autrichiens gardent leur 3e place et sont reversées en Europa League (4 points).

Dans le même temps, le Bayern Munich, déjà assuré de terminer premier, a reçu le Lokomotiv Moscou. Les Bavarois, moins efficaces que d'habitude, ont longtemps été tenus en échec par les Russes. Mais les champions d'Europe en titre ont finalement pris l'avantage par l'intermédiaire de Niklas Süle, sur un corner de Douglas Costa (1-0, 63e). Choupo-Moting a doublé la mise en faveur de Munich sur un ballon en profondeur de Gnabry (2-0, 80e). Ainsi (2-0), les Allemands finissent donc 1es (16 points), tandis que les Russes terminent 4es (3 points).

Dans le groupe de l'OM, qui a chuté face à Manchester City, Porto, déjà qualifié, s'est imposé face à l'Olympiakos. Les Portugais ont rapidement pris l'avantage grâce à un pénalty d'Otávio, concédé par Holebas et après intervention de la VAR (1-0, 10e). Dans le second acte, Uribe a creusé l'écart pour les Dragons (0-2, 77e) et sceller la victoire des siens (0-2). Porto finit 2e (13 points), tandis que les Grecs, avec la défaite de l'OM, restent 3es et sont donc reversés en Europa League (3 points).

Le Real qualifié, l'Inter éliminée

Par ailleurs, dans le groupe B, le plus incertain, le Real Madrid a accueilli le Borussia M'Gladbach le choc de la soirée. Tout a bien commencé pour les Merengues, car Karim Benzema a ouvert le score de la tête sur un centre de Lucas Vàzquez (1-0, 9e). Le Français s'est offert un doublé, en marquant encore de la tête sur un centre parfait de Rodrygo (2-0, 31e). De plus, Luka Modric a pense triplé la mise mais son but a été refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Raphaël Varane au début de l'action (44e). Avec cette victoire (2-0), le Real prend la 1e place et se qualifie donc pour la phase finale de la compétition (10 points), alors que les Allemands, avec cette défaite, descendent à la 2e place (8 points) mais se qualifient quand même grâce au match nul entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan.

En effet, l'Inter Milan a, par la même occasion, reçu le Shakhtar Donetsk. Mais les Nerazzurri n'ont pas réussi à vaincre le Shakhtar. Mauvaise opération pour les deux équipes (0-0), car les Ukrainiens terminent 3es (8 points) et vont donc en Europa League, tandis que les Italiens sont 4es (6 points) et sont donc éliminés de toutes compétitions.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A

FC Salzbourg - Atlético Madrid : 0 - 2

Bayern Munich - Lokomotiv Moscou : 2 - 0

Groupe B

Inter Milan - Shakhtar Donetsk : 0 - 0

Real Madrid - Borussia M'Gladbach : 2 - 0

Groupe C

Olympiakos - Porto : 0 - 2

Manchester City - Marseille : 3 - 0

Groupe D

Midtjylland - Liverpool : 1 - 1