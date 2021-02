LDC - Le Real Madrid arrache un précieux succès sur la pelouse de l'Atalanta

Le Real Madrid a arraché un précieux succès (1-0) sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, dans le cadre des huitièmes de finale aller. Les Bergamotes, qui ont évolué à 10 pendant 70 minutes, ont tenu bon jusqu'à la 89ème minute...

Ligue des champions - Huitièmes de finale Atalanta Bergame 0 - 10 - 0 Real Madrid 86' F. Mendy



À défaut de gagner, l'Atalanta était tout proche d'arracher le nul face au Real Madrid. Alors que les Italiens avaient clairement un coup à jouer ce soir, en raison des 9 absents côté espagnol, l'expulsion de Freuler à la 17ème minute a changé, drastiquement, les plans de Gian Piero Gasperini. Le défenseur bergamote a, en effet, été sanctionné d'un rouge après une faute sur Ferland Mendy qui filait au but. Si la sanction peut paraitre sévère, l'arbitre estime que Freuler était en position de dernier défenseur. Mais ce n'est pas le seul coup dur pour le club italien, qui a perdu quelques minutes plus tard son attaquant Zapata sur blessure. Résultat, les Bleu-et-Noir ont joué le match nul et le Real s'est longtemps confronté à un mur.

Juste avant la pause, Casemiro n'est pourtant pas loin de faire sauter le verrou italien mais Gollini repousse la reprise piquée du milieu défensif brésilien (45+1ème). En deuxième mi-temps, les actions espagnoles se sont multipliées à l'image de Luka Modric, qui n'a pas réussi à trouver le cadre (48ème). Gollini s'est également illustré en stoppant un bon coup-franc de Marco Asensio (72ème). Mais le sauveur, et l'homme du match, s'appelle finalement Ferland Mendy. Le latéral gauche, qui a donc provoqué le rouge de Freuler, a débloqué la situation à la 89ème minute avec une sublime enroulée ! Avec cette victoire, les hommes de Zidane ont fait une grande partie du travail et devront le terminer dans trois semaines. D'ici là, les Merengue espèrent retrouver certains cadres comme Ramos, Benzema, Carvajal... De leurs côtés, les Italiens vont nourrir d'énormes regrets...