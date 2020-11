LDC - Le Real Madrid et le Bayern assurent, Liverpool écrase l'Atalanta : le récap' de la soirée

Retour sur les différentes rencontres de la 3ème journée de la Ligue des Champions, jouées en ce mardi soir.

Ce mardi soir a débuté la 3e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Les favoris ont assuré, c'est notamment le cas du Real Madrid (groupe B), qui a dominé l'Inter Milan à domicile (3-2). Tout a commencé avec un but de Karim Benzema, en forme en ce moment (25e). Le capitaine des Merengue Sergio Ramos a doublé la mise, sur un service de Toni Kroos (33e). Lautaro Martinez a réduit l'écart sur une sublime talonnade de Nicolo Barella juste après (35e). Ivan Perisic a égalisé d'une belle frappe croisée (68e), mais Rodrygo a redonné l'avantage pour les Madrilènes (80e), et a offert la victoire aux siens. A noter que dans le même groupe, le Borussia M'Gladbach a écrasé le Shakhtar Donetsk (6-0). Les Allemands ont pris la 1e place du groupe, pendant que le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid se sont placés respectivement 2e et 3e. Les Nerrazzuri, avec 2 points, ont reculé au classement et sont derniers.

Champion d'Europe en titre, le Bayern Munich a déroulé en Autriche (groupe A) et a écrasé Salzbourg (2-6). Mërgim Berisha a ouvert le score très rapidement (4e), mais l'inarrêtable Robert Lewandowski a égalisé quelques instants plus tard sur pénalty (21e). Le malheureux Rasmus Kristensen a poussé le ballon dans ses propres filets pour donner l'avantage au Bayern juste avant la mi-temps (44e). Masaya Okugawa a égalisé en faveur des Autrichiens (66e) pour relancer la rencontre, mais l'ogre bavarois, par l'intermédiaire de Jérome Boateng (79e), a repris l'avantage au score. L'international allemand Leroy Sané y est allé de son but (83e), Robert Lewandowski a lui aussi ajouté son but pour inscrire un doublé (88e), Lucas Hernandez a enfin enfoncé le clou pour assurer la victoire de son équipe (90e). Les Munichois ont conservé leur 1e place avec un sans-faute (9 points), L'Atlético Madrid, après le match nul face au Lokomotiv Moscou (1-1), a également gardé sa 2e place (4 points). Les Russes se placent juste derrière à la 3e place (2 points), tandis que Salzbourg ferme la marche (1 point).

Manchester City et Liverpool déroulent

Dans le groupe de l'OM (groupe C), qui s'est incliné au Portugal face à Porto (3-0), Manchester City s'est imposé à domicile face à l'Olympiakos (3-0). Ferran Torres a inscrit le premier but de ce match (12e) sur une passe décisive de Kevin De Bruyne, son deuxième but consécutif dans la compétition. L'international brésilien Gabriel Jesus a creusé l'écart (81e), encore sur un service de Kevin De Bruyne. Enfin, Joao Cancelo a achevé les Grecs d'une belle frappe du pied gauche (90e). Les Anglais ont donc gardé leur 1e place (9 points), pendant que leurs adversaires du soir se sont classés 3es à la fin de cette rencontre. Marseille n'a pas toujours pas inscrit le moindre point (4e).

De son côté, Liverpool a fait le gros carton de la soirée, et a surpassé l'Atalanta Bergame (0-5), grâce à un excellent Diogo Jota, en très grande forme sur les derniers matchs, qui a inscrit un triplé (16e, 33e, 54e) dans cette rencontre. Ses deux compères de l'attaque Mohamed Salah (47e) et Sadio Mané (49e) ont creusé l'écart en faveur des Reds. Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Ajax Amsterdam s'est imposé en Norvège face à Midtjylland (1-2). Antony Santos a inscrit un but juste après le coup d'envoi (1e), Dusan Tadic a doublé la mise quelques minutes plus tard (13e). Anders Dreyer a réduit l'écart presque aussitôt (18e), pour redonner de l'espoir à son équipe. Cela n'a pas suffi pour revenir au score, les Néerlandais sont repartis avec les 3 points, et sont placés 2es (4 points), à égalité de points avec l'Atalanta, 3e. Midtjylland n'a pas inscrit le moindre point et a donc gardé sa 4e place.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A

Lokomotiv Moscou - Atlético Madrid : 1 - 1

Salzbourg - Bayern Munich : 2 - 6

Groupe B

Shakhtar Donetsk - Borussia M'Gladbach : 0 - 6

Real Madrid - Inter Milan : 3 - 2

Groupe C

Porto - Marseille : 3 - 0

Manchester City - Olympiakos : 3 - 0

Groupe D