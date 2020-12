LDC - Le Shakhtar Donetsk surprend le Real Madrid !

Ce mardi, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est déplacé en Ukraine pour défier le Shakhtar Donetsk. Avec le retour de Karim Benzema dans le onze de départ, les Madrilènes ont eu l'opportunité de se qualifier avec une victoire ce soir. Les Merengues ont bien entamé la rencontre, avec une belle frappe de Marco Asensio, mais ce dernier a buté sur le montant gauche du gardien adverse Trubin, battu sur le coup (5e). Les hommes de Zinédine Zidane ont d'ailleurs échoué à plusieurs reprises sur le gardien du Shakhtar, par l'intermédiaire de Benzema (11e) et Asensio notamment (30e), sans pour autant trouver la faille. Score nul à la mi-temps (0-0).

Au retour des vestiaires, les Ukrainiens ont douché les Espagnols, avec l'ouverture du score de Dentinho suite à un mauvais renvoi de Ferland Mendy. A l'affût, le remplaçant de Moraes entré en jeu en première mi-temps (25e) a anticipé et a battu Courtois de près en ouvrant le pied (1-0, 57e). Suite à cela, les Madrilènes ont tenté de revenir au score, mais ces derniers ont encaissé un deuxième but de Solomon, qui a profité de l'appel de Taison et du recul de Vazquez pour repiquer dans l'axe et décocher une frappe pour tromper Courtois (2-0, 82e). Avec cette défaite (2-0), le Real Madrid descend à la 3e place du groupe (7 points), tandis que leurs adversaires montent à la 2e place (7 points).