LDC - Le Shakthar fait chuter le Real Madrid au terme d'un match passionnant !

Le Real Madrid n'est pas passé loin d'un naufrage, qui aurait fait beaucoup de bruit, mais chute quand même dès la 1ère journée de LDC. À domicile, les Madrilènes se sont inclinés 2-3 face au Shakhtar mais ils étaient menés 0-3 à la mi-temps ! La première période a été complètement manquée par la bande de Zinédine Zidane. La défense centrale, composée de Raphaël Varane et d'Eder Militao, s'est illustrée par des errements impressionnants, qui ont profité aux Oranges. Tete a ouvert la marque à la 29ème minute, suivi d'un c.s.c de Raphaël Varane, quatre minutes plus tard. Enfin, juste avant la pause, Solomon a inscrit le troisième but ukrainien.

En deuxième mi-temps, le Real revient avec de meilleures intentions et va pousser, tout le long, pour rattraper son retard. Luka Modric sonne la révolte à la 54ème minute avec une frappe flottante, puis Vinicius Junior inscrit le deuxième but à l'heure de jeu (59ème). Le jeune Brésilien, entré en cours de jeu comme Benzema, ne va pas pouvoir égaliser pour autant. Au bout du temps additionnel, les Madrilènes ne sont pas passés loin du miracle puisqu'ils égalisent sur une frappe de Valverde. Mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu de Vinicius, qui gêne le portier. Le Real chute d'emblée dans ce groupe B, qui s'annonce assez relevé !

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe B Real Madrid 2 - 30 - 3 Shakhtar Donetsk L. Modric 54'

Vinicius Junior 59'

29' Mateus Martins

33' R. Varane (CSC)

42' M. Solomon



Salzbourg - Lokomotiv Moscou : 2-2

