LDC - Le tirage au sort du Final 8 ce vendredi !

C'est aujourd'hui, à midi, qu'a lieu le tirage au sort du "Final 8" de la Ligue des Champions. Le Paris SG découvrira donc son adversaire pour son quart de final. L'OL, qui disputera son match retour face à la Juventus le 8 août, (victoire des Lyonnais 1-0 à l'aller) pourra également connaître son potentiel adversaire en cas de qualification face au club italien. Le tableau des demi-finales sera également établi. Chaque équipe connaîtra donc le parcours à réaliser pour atteindre la finale.

Pour l'instant le PSG, l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame et Leipzig sont les quatre équipes qualifiées pour les quarts de finale. Les quatre places restantes seront attribuées aux clubs qui remporteront les 8e de finale retour, qui auront lieu le week-end du 7 et 8 août (Juventus - OL, Barcelone - Naples, Man City - Réal Madrid, Bayern - Chelsea). Les quarts de finale sont fixés du 12 au 15 août, les demies sont programmées les 18 et 19 août et la finale aura lieu le 23 août. Toutes les rencontres du "Final 8" se dérouleront à Lisbonne.