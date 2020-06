LDC - Le tirage au sort du final 8 le 10 juillet ?

Alors que l'UEFA se réunit ce mercredi pour déterminer l'issue de la saison 2019-2020 de la Ligue des Champions, L'Equipe nous apprend qu'une date a déjà été envisagée par l'instance européenne pour le tirage au sort du final 8, le tournoi à huit équipes sur lequel est censée se conclure la compétition, à Lisbonne. Le 10 juillet, on devrait ainsi connaître les affiches des quarts (12, 13, 14 et 15 août), puis des demi-finales (18 et 19 août), la finale se jouant elle le 23, toujours dans la capitale portugaise.

Pour rappel, Leipzig, le PSG, l'Atlético Madrid et l'Atalanta Bergame sont pour l'instant qualifiés pour les quarts. Les 8es de finale retour Juventus-Lyon, Man City-Real Madrid, Bayern-Chelsea et Barcelone-Naples devraient eux se jouer entre le 7 et le 8 août.