LDC - Leipzig - PSG : Dayot Upamecano prévient le PSG

Après la défaite subie lors du Final 8 (0-3) cet été, le RB Leipzig retrouve le Paris Saint-Germain ce mercredi, en Ligue des Champions, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Selon le défenseur central Dayot Upamecano (22 ans), la rencontre sera bien différente cette fois-ci. "Ce jour-là, on est tombés contre une très très bonne équipe. Après, je me dis que c'était la première fois qu'on jouait contre eux. On sait qu'offensivement, ils sont très bons et qu'ils ont de l'expérience en C1. On va essayer de faire mieux, beaucoup mieux même. Depuis, on est allés de l'avant. Et on sait qu'on peut battre ce genre d'équipe", a expliqué le Bleu pour L'Equipe.

"Il faut être Leipzig. Je ne vous dirais pas ça si on n'avait pas déjà battu des grosses équipes. Il ne faut pas avoir peur de jouer notre jeu. Depuis août, on a relevé la tête. En ce moment, c'est plus difficile, on vient de perdre deux matchs. Mais cela n'a pas atteint notre confiance", a rajouté Upamecano, a quelques heures d'affronter le PSG.