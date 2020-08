LDC - Leipzig/PSG : l'arbitre de la rencontre est connu

Ce mardi soir (21 heures, Estádio da Luz), à Lisbonne, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain vont s'affronter dans le cadre de la première demi-finale de la Ligue des Champions. Cette partie entre Roten Bullen et Rouge-et-Bleu sera arbitrée par Björn Kuipers. Le Néerlandais, qui a été désigné par l'UEFA, a notamment dirigé la finale de la C1 2014 entre le Real Madrid et l'Atlético (4-1, a.p.). Il sera assisté dans ses tâches par ses compatriotes Sander van Roekel et Erwin Zeinstra. Arthur Dias sera lui le quatrième arbitre.