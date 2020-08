LDC - Leipzig/PSG : l'avis de Marquinhos sur les Roten Bullen

Mardi soir (21 heures, Estádio da Luz), le Paris Saint-Germain défiera le RB Leipzig, lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Une affiche abordée par Marquinhos (26 ans), le défenseur central ou milieu de terrain défensif des Rouge-et-Bleu, sur le site officiel du club. Sans surprise, le joueur brésilien se méfie particulièrement des Roten Bullen.

"C’est une équipe jeune et intrépide, comme ils l’ont déjà montré lors de cette saison de Ligue des Champions. Ils ont très bien joué. Lors de ce précédent match contre l'Atlético Madrid, ils ont totalement dominé le match, ils ont eu de grandes chances de marquer. Ils ont joué avec une grande intensité, eu la possession et attaqué sans crainte. Nous savons donc que nous devrons faire de notre mieux", a lancé le numéro 5 parisien, et d'envoyer un message à tous ses coéquipiers : "De nos jours, compter sur le prestige ne mène nulle part. Nous avons vu que jouer en équipe, avoir une stratégie et jouer avec force font une énorme différence sur le terrain. Nous devons donc simplement faire de notre mieux et jouer à notre plus haut niveau. Nous avons des joueurs talentueux, mais nous devons nous unir et nous entraider sur le terrain, donner tout ce que nous avons, consacrer tous nos efforts et tout notre cœur à ce que nous aimons, le football, et lutter pour gagner".