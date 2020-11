LDC - Leipzig - PSG : L'incertitude plane pour Kylian Mbappé

C'est l'hécatombe au PSG. Déjà privé de Neymar (cuisse), Marco Verratti (cuisse), Julian Draxler (cuisse), Juan Bernat (genou) et Mauro Icardi (genou), le Paris-Saint-Germain pourrait aussi compter l'absence de Kylian Mbappé demain soir. L'Équipe annonce qu'il n'est pas certain que le champion du monde s'envole ce matin avec ses coéquipiers pour Leipzig, où le club parisien doit disputer son 3e match de la phase de poules de la Ligue des Champions. "Ce sera très compliqué pour Kylian d'être sur le terrain demain soir", disait même un proche du dossier. Pas de confirmation de forfait donc, mais les inquiétudes règnent quand on connaît l'importance du joueur et les absents dans le secteur offensif du club de la capitale.

Ces inquiétudes allaient à l'encontre des premiers constats effectués samedi après la victoire à Nantes (0-3) qui se voulaient plus optimistes. Rappelons que le meilleur buteur de la Ligue 1 (7 buts) était sorti à la 74e minute de la rencontre en se plaignant de la cuisse droite. En quittant la pelouse de la Beaujoire, il avait annoncé : "Ça commence à tirer". Le buteur de 21 ans avait ressenti une pointe derrière la cuisse qui pouvait faire penser à une simple fatigue musculaire, en raison de l'enchaînement des matches. Il a pris part à 11 rencontres en un mois et demi, en comptabilisant ceux disputés avec l'équipe de France.