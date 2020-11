LDC - Leipzig - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi soir à Leipzig dans le cadre de la 3ème journée de Ligue des champions, une rencontre importante pour les deux équipes, à égalité de points. Ce match permettra au vainqueur de prendre la seconde place ainsi que 3 points d'avance sur son adversaire du soir, avant d'entamer la phase de retour du groupe H. Pour ce match capital, Thomas Tuchel devra composer avec l'absence de nombreux cadres. Neymar, Kylian Mbappé, Marco Veratti, Mauro Icardi, Julian Draxler et Juan Bernat sont tous les six blessés et ne seront pas du voyage en Allemagne.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

RB LEIPZIG - PARIS SAINT-GERMAIN

Leipzig : Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Henrichs, Sabitzer (cap) Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Forsberg.

PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Marquinhos (cap), Gueye, Herrera - Di Maria - Kean, Sarabia.