LDC - Leipzig - PSG : Nagelsmann ambitieux contre les Parisiens

Demain soir, Leipzig reçoit le PSG pour un remake de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions. Leipzig avait pris 3-0 contre le club de la capitale la saison passée. Cette année, la tendance s'est inversée pour les Allemands. Le club dont fait partie Christopher Nkunku a pris 5-0 la semaine passée à Manchester United. Mais cela n'a visiblement pas réduit la confiance de Julian Nagelsmann en son équipe. A la veille de la réception de Paris, l'entraîneur allemand a tenu un discours très ambitieux ce mardi en conférence de presse.

"Je vois ces deux matchs contre le PSG comme des matchs décisifs, où il faut prendre plus de points que l’adversaire pour se qualifier en huitièmes, observe le technicien, alors que Leipzig compte trois unités en deux journées, comme le club français. Avec une défaite demain, tout ne serait pas encore perdu, mais on serait sous pression lors du déplacement à Paris. Si c’est possible de prendre quatre points contre eux lors de la double confrontation, alors on aurait notre destin en mains", s'est confié le jeune technicien allemand.