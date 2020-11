LDC - Leipzig - PSG : Tuchel calme le jeu pour Di Maria

Ce mercredi, le PSG se déplace en Allemagne pour y défier Leipzig, avec un groupe très amoindri. L'occasion pour le technicien allemand du club de la capitale Thomas Tuchel de faire le point sur son secteur offensif décimé par les forfaits (Neymar, Mbappé, Icardi entre autres) et sur l'importance d'Angel Di Maria et son rôle-clé demain soir.

"Oui, il est toujours un joueur clé. Mais il manque aussi de rythme. On doit accepter qu'on ne peut pas attendre trop de lui. Parce qu'il a été suspendu pour quatre matchs. C'est pour ça qu'il manque de rythme. Or il en a besoin, parce qu'il a besoin de jouer beaucoup pour gagner en confiance dans les dribbles et la finition. Je ne veux pas mettre toute la pression sur ses épaules". a glissé l'entraîneur du PSG.