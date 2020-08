LDC - Leipzig/PSG : Tuchel évoque les retrouvailles avec Julian Naggelsman

Le PSG affronte Leipzig demain en demi-finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel retrouvera donc Julian Naggelsman, l'entraîneur de l'équipe allemande. Le coach parisien l'a eu sous ses ordres lorsqu'il entraîné Augsbourg (2007-2008). Présent en conférence de presse d'avant match, Tuchel a évoqué les retrouvailles avec son ancien joueur. "Si ça change quelque chose dans l'approche tactique ? J'ai changé aussi, il a aussi changé son style", a-t-il expliqué.

L'Allemand a ensuite analysé le jeu de Leipzig. "C'est un peu comme l'Atalanta. Ils ne jouent pas en un contre un mais ils défendent toujours en avant. Ils sont toujours agressifs. Ils jouent courageusement, ils sont très offensifs et courent beaucoup", a-il commenté. "Il y a des détails différents aussi. Ce sera une rencontre très très très physique. C'est un match décisif. On a joué trois matchs décisifs consécutifs et on doit faire un bon mixte entre la préparation et la capacité de jouer libérés", a-t-il conclu.