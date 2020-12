LDC - Leizpig joue à se faire peur face à Basaksehir et met la pression sur le PSG

Dans le groupe H (celui du PSG), Leipzig s'est déplacé en Turquie pour affronter l'Istanbul Basaksehir. Les Allemands ont eu l'opportunité de mettre la pression sur les Parisiens, qui affrontent Manchester United ce soir. Les hommes de Julian Nagelsmann ont ouvert le score par l'intermédiaire de Yussuf Poulsen (0-1, 26e). Le Français Nordi Mukiele a doublé la mise pour son équipe peu avant la mi-temps, sur une passe décisive d'Emil Forsberg (0-2, 43e). Cependant, Basaksehir a réduit le score et s'est relancé juste avant la pause grâce à un corner frappé sur la gauche par Visca. Il a trouvé Kahveci en retrait pour une reprise du gauche de 20 mètres à ras de terre qui a trompé Gulacsi (1-2, 45+2).

Dans le second acte, l'Espagnol Dani Olmo, discret jusque-là, a redonné deux buts d'avance à Leipzig sur un tir au premier poteau (1-3, 66e). Mais les Turcs n'ont pas baissé les bras et sont repartis de l'avant. En effet, grâce au deuxième but dans ce match de Kahveci, les locaux ont réduit l'écart (2-3, 72e), et ont mis le doute dans la tête des Allemands. Soirée de rêve pour Kahveci, qui s'est même offert un triplé, en inscrivant un coup-franc pour permettre aux siens de revenir à hauteur des visiteurs (3-3, 85e). A quelques secondes de la fin du match, Alexander Sorloth a redonné l'avantage pour Leipzig, permettant aux siens de repartir avec les 3 points (3-4, 90+2) dans un match fou. Avec cette victoire (3-4), Leipzig prend 3 points et la deuxième place par la même occasion (9 points), tandis que les Turcs restent derniers (3 points), et sont éliminés de la compétition.