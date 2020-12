LDC - Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale

Les phases de poule viennent de se clôturer ce mercredi soir et nous connaissons à présent les seize équipes qualifiées pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain sera le seul représentant français au mois de février prochain. L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais terminent derniers et ne participeront pas à la Ligue Europa.

Les équipes qui ont terminé premières :

Bayern Munich (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG)

Borussia Dortmund (ALL)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les équipes qui ont terminé deuxièmes :