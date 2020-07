LDC - Les adversaires potentiels de Rennes en tours préliminaires

Grâce à sa troisième place en Ligue 1 cette saison, Rennes disputera la Ligue des Champions. Le club breton accédera directement à la phase de groupe de la compétition dans le cas où le vainqueur de l'Europa League serait déjà qualifié pour la LDC via son championnat. C'est le cas notamment de cinq clubs encore en lice en C3 (l'Inter Milan, Manchester United, l'Istanbul Basaksehir, le FC Séville et le Shakhtar Donetsk). Cependant dans le cas où le gagnant de la C3 n'est pas l'une des cinq équipes citées, le Stade Rennais devra d'abord passer par le troisième tour de qualification, qui aura lieu le 15 ou 16 septembre sur un seul match et le club connaît déjà ses adversaires potentiels.

Les hommes de Julien Stéphan affronteront un des clubs suivants : le Benfica Lisbonne, le Dynamo Kiev, la Gantoise, Besiktas ou le FC Krasnodar (les turcs doivent passer le 2e tour de qualification, s'ils se font éliminer ce sont les Russes qui entreront dans la liste des possibles adversaires rennais). En cas de qualification lors de ce 3e tour, les Bretons devront encore passer par les barrages (matchs aller-retour les 22-23 et 29-30 septembre) pour accéder aux poules. Pour l'instant, 24 des 32 clubs qui joueront la "Coupe au grandes oreilles" la saison prochaine sont connus et Rennes compte bien prendre l'une des huit places restantes.