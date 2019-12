LDC - Les adversaires potentiels du PSG en 8e de finale

Facile vainqueur de son groupe A, le PSG héritera d'un adversaire a priori abordable, issu du chapeau regroupant les deuxièmes de chaque poule. Parmi ceux-ci, il faut exclure l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid, puisqu'une équipe ne peut tomber dès les 8es de finale sur un club de la même association (Lyon) ou déjà affronté durant la phase de groupes (Real).

Restent donc l'Atalanta Bergame, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, Chelsea, Naples et Tottenham. Têtes de série, les Parisiens se déplaceront au match aller (18, 19, 25 ou 26 février) et recevront au retour (10, 11, 17 et 18 mars).

LES ADVERSAIRES POTENTIELS DU PSG