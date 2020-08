LDC - Les changements des listes ont été dévoilés

L'UEFA a dévoilé ce mardi les listes des joueurs retenus par chaque équipe encore en lice en Ligue des Champions. Pour rappel, tous les clubs pouvaient rajouter jusqu'à trois nouveaux joueurs supplémentaires mais la liste ne devait pas excéder les 25 joueurs. Au PSG, Edinson Cavani, qui n'a pas souhaité prolonger son contrat, et Thomas Meunier, transféré à Dortmund en début de mercato, sont sortis de la liste. Ils ont été remplacés par Eric-Maxim Choupo-Moting (non retenu en février) et Mitchel Bakker, qui est intégré pour la première fois. L'Atalanta, adversaire du club de la capitale en quart de finale, a perdu Adrien Tameze (de retour à Nice) mais a ajouté Raoul Bellanova (arrière droit) et Boško Šutalo (défenseur central).

L'OL de son côté a perdu Lucas Tousart (buteur à l'aller contre la Juventus, transféré au Hertha Berlin), Martin Terrier (transféré à Rennes) et Mapou Yanga-Mbiwa. Ils ont été remplacés par des jeunes joueurs ; Sinaly Diomande (19 ans), Reo Griffiths (20 ans) et Eli Wissa (17 ans). La Juve, qui a perdu 1-0 en 8e de finale aller à Lyon, a remplacé Sami Khedira par Merih Demiral.

Les changements effectués par chaque équipe

Atalanta

arrivées : Raoul Bellanova, Boško Šutalo

départ : Adrien Tameze

Atlético

arrivée : aucune

départ : aucun

Barcelone

arrivées : Jorge Cuenca, Ludovit Reis

départs : Ferrán Sarsanedas, Kike Saverio

Bayern

arrivées : Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala, Malik Tillman

départs : Lasse Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh, Joshua Zirkzee

Chelsea

arrivée : aucune

départ : aucun

Juventus

arrivée : Merih Demiral

départ : Sami Khedira

Leipzig

arrivée : Hugo Novoa

départs : Ethan Ampadu, Frederik Jäkel, Timo Werner, Hannes Wolf

Lyon

arrivées : Sinaly Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa

départs : Martin Terrier, Lucas Tousart, Mapou Yanga-Mbiwa

Manchester City

arrivée : Gavin Bazunu

départ : Leroy Sané

Naples

arrivée : aucune

départ : aucun

Paris

arrivées : Mitchel Bakker, Eric Maxim Choupo-Moting

départs : Edinson Cavani, Thomas Meunier

Real Madrid

arrivée : aucune

départ : aucun