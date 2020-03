LDC - Les clubs de Premier League s'allient pour enfoncer Manchester City

La guerre est déclarée en Premier League ! Le Daily Mail nous informe que 8 équipes du top 10 (à l'exception de Sheffield United) ont choisi de s'allier afin d'empêcher Manchester City de jouer la Ligue des Champions. En effet, l'UEFA avait prononcé l'interdiction pour les Citizens de jouer les deux prochaines éditions de la plus prestigieuse des compétitions européennes, pour avoir entravé les règles du fair-play financier, et les avait condamné à une amende de 30 millions d'euros. Le club avait immédiatement fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, et c'est contre cet appel, que les équipes se sont liguées.

Parmi les opposants à Manchester City, nos confrères anglais citent Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham ou encore Chelsea qui souhaitent unanimement que la sanction soit maintenue. Une source explique cette mobilisation au Daily Mail, "le sentiment, c'est que ça suffit. Pendant trop longtemps, City a pu s'en tirer en enfreignant les règles aux dépens d'au moins un autre club qui n'a pas pu entrer en Ligue des champions". Concernant ce que les clubs redoutent, "la crainte est qu’ils soient en mesure de retarder toute sanction et s’ils gagnent l’appel de s’en sortir sans rien, ce qui serait scandaleux".