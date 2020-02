LDC - Les compos de Dortmund-PSG sont tombées

Comme pressenti depuis le début de soirée, le PSG aligne trois défenseurs centraux pour affronter Dortmund ce mardi soir (21h) : Marquinhos, Kimpembe et Thiago Silva. Cela présage d'un système en 3-4-3, à moins que le premier grimpe au milieu de terrain, où Marco Verratti et Idrissa Gueye sont également titularisés par Thomas Tuchel. L'UEFA annonce d'ailleurs un schéma en 4-3-3. Pour son retour au Signal Iduna Park, l'entraîneur allemand a par ailleurs opté pour un trio Mbappé - Di Maria - Neymar en attaque, laissant ainsi Icardi, Cavani et Sarabia sur le banc de touche.

Côté BVB, pas de surprise dans le onze de départ de Lucien Favre. Seule incertitude ce matin, le couloir gauche offensif sera occupé par Thorgan Hazard, préféré au jeune Giovanni Reyna (17 ans).

Ligue des champions - Huitièmes de finale

BORUSSIA DORTMUND - PARIS ST-GERMAIN

Dortmund : Bürki - Piszczek (C), Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, T.Hazard.

PSG : Navas - Marquinhos, T.Silva (C), Kimpembe - Meunier, Verratti, Gueye, Kurzawa - Di Maria, Mbappé, Neymar.