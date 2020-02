LDC - Les compos de Naples-Barça sont tombées

Voici les compositions officielles du match entre Naples et le FC Barcelone, qui s'affrontent ce mercredi soir (21h) en huitième de finale de la Champions League. Quique Setién a décidé de titulariser Ivan Rakitic et Arturo Vidal au détriment des jeunes Ansu Fati et Arthur. En défense, Samuel Umtiti a été préféré à son compatriote Clément Lenglet.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

SSC NAPLES - FC BARCELONE

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - F.Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne.

Barça : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, J.Firpo - De Jong, Busquets, Rakitic - Messi, Griezmann, A.Vidal.