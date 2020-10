LDC - Les compos officielles de Stade Rennais - Krasnodar

Ce mardi soir, le Stade Rennais va découvrir la Ligue des Champions. Pour cette grande première dans son histoire, le club breton va se mesurer au club russe de Krasnodar. À un peu plus d'une heure du coup d'envoi (21 heures) de cette affiche, comptant pour la 1ère journée du groupe E et qui se disputera au Roazhon Park, découvrez les compositions officielles des deux équipes. Alfred Gomis, arrivé de Dijon fin septembre, est titulaire dans le but breton et va donc faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E

STADE RENNAIS FC - FK KRASNODAR

Stade Rennais FC : Gomis - Traoré, Da Silva (Cap.), Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Del Castillo, Guirassy, Terrier.

FK Krasnodar : Safonov - Smolnikov, Sorokin, Kaio, Chernov - Utkin, Olsson, Vilhena - Petrov, Berg, Ramirez.