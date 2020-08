LDC - Les compos probables d'Atalanta - PSG

À un peu plus de 24 heures du coup d'envoi du quart de finale entre l'Atalanta et le PSG, à l'Estadio da Luz de Lisbonne, découvrez les compositions probables de la rencontre...

Depuis plus de dix jours maintenant, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, se creuse la tête pour trouver la composition idéale à aligner face à l'Atalanta. Après avoir assisté à la blessure de Kylian Mbappé en finale de Coupe de France (le 24 juillet), et décidé se tourner vers un système en 4-3-3 testé contre l'OL la semaine suivante, l'Allemand a perdu Marco Verratti, touché au mollet à l'entraînement, la semaine passée. Remplacer l'Italien, qui a déclaré forfait pour la rencontre, est donc le plus gros casse-tête du technicien actuellement...

Ces derniers jours, la probabilité de voir Ander Herrera aligné d'entrée à l'Estadio da Luz a donc pris de l'épaisseur, par rapport aux dernières séances d'entraînement. L'Hispanique serait préféré à Leandro Paredes, pourtant titulaire face à Saint-Etienne ou Dortmund (avant le confinement). L'ancien de Manchester United, expérimenté et beaucoup plus généreux dans l'effort, a un profil plus intéressant pour contrer le pressing italien et répéter les courses à haute intensité. Sinon, la composition du PSG est plutôt classique avec une défense composée de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat, rassurant sur son état de santé face à Sochaux. Au milieu, Marquinhos et Gueye devraient donc donc être accompagnés d'Ander Herrera, tandis que le trio d'attaque sera emmené par Neymar, avec Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Ce dernier remplace Angel Di Maria, suspendu pour la rencontre. Kylian Mbappé, quant à lui, devrait débuter sur le banc.

Comme le PSG, l’Atalanta a vu son infirmerie se remplir ces derniers jours. En effet, Pierluigi Gollini, l'habituel numéro 1 dans les cages italiennes, s'est sérieusement blessé au genou lors de la dernière journée de Serie A et est forfait pour la fin de la saison. Sa doublure, Marco Sportiello, a disputé un match de LDC cette saison pour trois buts encaissés face à Valence, le 10 mars dernier (7 matchs au total cette saison). Josip Ilicic, meilleur buteur de l'Atalanta cette saison, est quant à lui forfait pour des raisons personnelles éloignées du ballon rond. Pour le reste, l'équipe de Gasperini, qui vient de terminer à la 3ème place en Serie A, devrait ressembler au XI type, avec Papu Gomez comme capitaine. Ilicic devrait être remplacé, numériquement, par Malinvoskyi !

Ligue des champions - Quarts de finale

ATALANTA - PARIS SAINT-GERMAIN

ATA : Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, Freuler, De Roon, Gosen - Malinovskyi, Gomez (cap) - Zapata.

PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Herrera (ou Paredes), Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar.