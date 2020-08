LDC - Les compos probables de Barça - Bayern

Voici à quoi pourraient ressembler les compositions de départ du FC Barcelone et du Bayern Munich, ce vendredi soir (21h) en quart de finale de la Ligue des Champions.

Ligue des champions - Quarts de finale

Après le PSG et Leipzig, qui du FC Barcelone ou du Bayern Munich prendra le troisième ticket pour le dernier carré de la Champions League ? Cette avant-dernière affiche des quarts de finale (Lyon et Manchester City s'affronteront samedi) nous promet en tout cas une belle opposition, entre les deux seuls clubs présents dans ce final 8 et ayant déjà remporté la compétition (cinq fois chacun).

Suspendus face à Naples en 8e de finale retour, samedi dernier (victoire 3-1), Arturo Vidal et Sergio Busquets devraient faire leur retour dans le onze de Quique Setién, au côté de Frenkie de Jong. Du reste, l'entraîneur barcelonais ne devrait pas changer sa composition de départ et conserver notamment son trio d'attaque Messi-Suarez-Griezmann.

Côté bavarois, là aussi, peu de changements sont à prévoir par rapport à l'équipe victorieuse de Chelsea il y a six jours (4-1). Seul Kingsley Coman, de retour de blessure, devrait remplacer Perisic dans le couloir gauche. Alors que Benjamin Pavard est forfait, ses compatriotes Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Michael Cuisance devraient, sauf surprise, débuter sur le banc.

FC BARCELONE - BAYERN MUNICH

Barça : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, J.Alba - De Jong, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Griezmann.

Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - T.Alcantara, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.