LDC - Les compos probables de Chelsea - Bayern

Huit ans après la victoire des Blues aux tirs au but en finale de la Ligue des Champions, Chelsea et le Bayern Munich se retrouvent au stade des 8es, à partir de ce mardi soir à Londres. Pour ce match aller, Frank Lampard ne pourra pas compter sur N'Golo Kanté, ni sur Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi, tous blessés. Olivier Giroud, buteur le week-end dernier et qui retrouve du temps de jeu depuis une semaine, devrait débuter. Côté bavarois, Hansi Flick est lui privé de Javi Martinez, Nicklas Süle et Ivan Perisic. Voici les compositions probables de la rencontre.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

CHELSEA FC - FC BAYERN MUNICH

Chelsea : Caballero - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Mount, Giroud, Willian.

Bayern : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski.