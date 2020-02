LDC - Les compos probables de Dortmund - PSG

La Ligue des Champions revient juste à temps pour le PSG, qui a montré samedi à Amiens (4-4) qu'il commençait à se lasser de ses obligations en Ligue 1 et dans les coupes nationales. Thomas Tuchel et ses hommes vont donc revenir aux choses sérieuses avec un déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund, qui à l'inverse a profité de son dernier match de championnat pour se remettre en confiance, avec une victoire 4-0 sur l'Eintracht Francfort à la clef. La composition de départ de Lucien Favre devrait être sensiblement la même. Sauf surprise, elle s'articulera de nouveau en 3-4-3, avec le duo Can-Witsel à la récupération, Hakimi et Guerreiro dans les couloirs et la triplette Piszczek-Hummels-Zagadou derrière. Devant, le tout jeune Giovanni Reyna (17 ans) pourrait être préféré à Thorgan Hazard pour accompagner Sancho et Haaland.

Il y a davantage de doutes à lever sur la formation parisienne, qui enregistre les retours de Neymar et Kimpembe (Mbappé, Kurzawa, Meunier et Sarabia avaient été laissés au repos à Amiens). Le premier est assuré de débuter, mais le second, qui n'a plus joué depuis sa piètre prestation devant Lyon (4-2) il y a dix jours, pourrait être relégué sur le banc, au profit de la paire Marquinhos-Silva en défense centrale. Faire baisser d'un cran Marquinhos obligerait Tuchel, qui n'a pas sélectionné Paredes, à titulariser Idrissa Gueye au milieu, à côté de Verratti. L'Allemand devra également faire un choix dans le couloir gauche, où Bernat et Kurzawa sont en balance, et choisir entre Pablo Sarabia et Mauro Icardi pour accompagner Mbappé en pointe.

BORUSSIA DORTMUND - PARIS ST-GERMAIN

Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, G.Reyna.

PSG : Navas - Meunier, Marquinhos, T.Silva, Bernat - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Sarabia, Mbappé.