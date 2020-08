LDC - Les compos probables de Lyon - Bayern

L'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich se retrouveront ce mercredi soir (21h) à Lisbonne pour une place en finale de la Champions League.

Une nouvelle montagne se dresse devant l'Olympique Lyonnais. Après la Juventus Turin en 8es (victoire 1-0 à l'aller, défaite 2-1 au retour) et Manchester City en quart (victoire 3-1), la route va encore s'élever pour Rudi Garcia et ses hommes, opposés ce mercredi soir au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions.

"On peut changer une équipe qui gagne", a prévenu l'entraîneur lyonnais en conférence de presse, hier. Garcia devrait néanmoins opter pour le même onze que celui qui a triomphé de Guardiola et sa bande samedi dernier : un 3-5-2 ou Karl Toko Ekambi serait préféré à Moussa Dembélé pour épauler Memphis Depay. La titularisation de l'ancien angevin, plus mobile, offre à l'OL la possibilité de passer en 4-1-4-1 en phase défensive, ce qui permettrait de mieux contenir Alphonso Davies, le redoutable latéral gauche munichois qui a encore crevé l'écran face au Barça, vendredi en quart (victoire 8-2).

Les bourreaux des Blaugrana seront, sauf surprise, tous alignés pour tenter de rééditer la même performance et retrouver le PSG en finale. Hansi Flick n'a en tout cas aucune raison apparente de bousculer son 4-2-3-1, avec Thiago Alcantara et Leon Goretzka à la baguette au milieu, Perisic et Gnabry sur les ailes et Thomas Müller et soutien de Robert Lewandowski. Seule la paire de centraux Boateng-Alaba, qui avait affiché quelques limites face à Suarez et Messi, pourrait faire naître une envie de changement chez le coach bavarois... et donner quelques idées aux attaquants lyonnais.

Ligue des champions - Demi-finales Lyon 0 - 30 - 2 Bayern Munich 18' S. Gnabry

33' S. Gnabry

88' R. Lewandowski



OLYMPIQUE LYONNAIS - BAYERN MUNICH

OL : A.Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Toko Ekambi, M.Depay.

Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, T.Alcantara - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.